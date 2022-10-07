الرياضة
30 درهما لمتابعة الجيش وأشانتي
الفريق الغيني يحل اليوم بالمغرب ويخوض حصتين قبل المباراة حددت إدارة الجيش الملكي أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام أشانتي غولدن بويز الغيني، المقرر إجراؤها، بعد غد (الأحد)، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وأعلنت إدارة الفريقأكمل القراءة »
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