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الرياضة

الجامعة تتعاقد مع فرنسي لقيادة الشابات

منذ 11 دقيقة
تعاقدت الجامعة الملكية لكرة القدم مع المدرب الفرنسي ستيفان نادو، لتدريب المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، خلفا لمواطنه باتريك كوردوبا. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة قررت التعاقد مع المدرب الفرنسي نادو، لقيادة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في الاستحقاقات القارية المقبلة، إذ خصصت لهأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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