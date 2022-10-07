الرياضة
الوداد يتوصل إلى اتفاق مع مبينزا
توصل الوداد الرياضي إلى اتفاق مع مهاجمه الكونغولي السابق غاي مبينزا، حول طريقة تسديد مستحقاته دون اللجوء إلى غرفة النزاعات ب”فيفا”. وذكر مصدر مطلع أن مبينزا، المنتقل للدوري السعودي، وافق على اقتراح الوداد بتقسيم مستحقاته المالية التي تقدر بـ 300 مليون إلى ثلاثة أشطر. وأوضح المصدر ذاتهأكمل القراءة »
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