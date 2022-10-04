الرياضة
الفرقة الوطنية تستمع لأوراش
واجهته بتقرير الافتحاص والخبير القضائي بشأن اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية استمعت الفرقة الوطنية بالبيضاء إلى مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل وزارة الرياضة، والمتهم فيها بتبديد واختلاس أموال عمومية. وعلمت “الصباح”، أن أوراش مثل أمام الفرقة الوطنية، التيأكمل القراءة »
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