الرياضة
رحلات إضافية لجماهير الأسود
إقبال قياسي على السفر لمونديال قطر ونفاد مقاعد عرض «لارام» الأول في زمن قياسي علمت “الصباح” أن الخطوط الملكية المغربية، تحضر لرحلات استثنائية جديدة، بشروط العرض الأول المقدم الأسبوع الماضي، من أجل نقل جماهير المنتخب الوطني إلى قطر، لمساندة الأسود خلال مباريات كأس العالم المقبلة. وأوضحت مصادرأكمل القراءة »
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