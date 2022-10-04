أســــــرة
خطوات مهمة
لتجنب التعرض للإصابة بداء السعار أو “الجهل” وحفاظا على الصحة العامة، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الإقبال على تلقيح الحيوانات منها الكلاب والقطط ضده. وينصح بتجنب ملامسة الحيوانات المجهولة المصدر، بالإضافة إلى حث الأطفال على عدم اللعب مع الحيوانات الضالة، حتى ولو كانت لطيفة، مع تشجيعهمأكمل القراءة »
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