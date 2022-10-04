الرياضة
عصبة الشاوية تكرم السملالي وموتيب
انتهت المرحلة الأولى من الدورة التكوينية الخاصة باستفادة 25 إطارا وطنيا من تكوين بالجديدة، للحصول على دبلوم «باء»، الذي تشرف عليه العصبة الجهوية للشاوية دكالة لكرة القدم، تحت إشراف الجامعة الملكية، وبتنسيق مع الإدارة التقنية الوطنية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وحرصت العصبة نفسها على تكريم المؤطرين الوطنيينأكمل القراءة »
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