الرياضة
كواليس الفرق
أولمبيك آسفي منح طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، يومين راحة للاعبيه، بعد الفوز الأخير على اتحاد طنجة، بهدف لصفر، ضمن الدورة الرابعة من بطولة القسم الأول. وخاض اللاعبون حصة تدريبية، صباح أول أمس (الأحد)، لإزالة العياء، ومن المقرر أن يستأنف الفريق العبدي تداريبه، انطلاقا من مساء غدأكمل القراءة »
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