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“ثلاثي التجارب الناقصة” على “نتفليكس”
بثت منصة “نتفليكس” مسلسل “ثلاثي التجارب الناقصة” (The Imperfects) الذي يحكي قصة شاب وفتاتين (خوان وآبي وتيلدا)، وجدوا أنفسهم ضحية تجربة علمية أكسبتهم قوى خارقة لا يريدونها، لأنها تمنعهم من ممارسة حياتهم العادية. ولتجاوز ذلك، يقومون بزيارات دورية للطبيب الذي أجرى التجارب عليهم للحصول على الحبوب، التيأكمل القراءة »
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