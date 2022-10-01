الصباح الفني
الملتقى الوطني لمسرح الشباب بالرباط
يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط من فاتح أكتوبر الجاري إلى الثالث منه الملتقى الوطني لمسرح الشباب، المنظم من قبل جمعية “إيسيل” للمسرح والتنشيط الثقافي حول “الشباب والمشاركة المدنية” بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمسرح الوطني محمد الخامس، وجامعة محمد الخامس وبدعم من منظمة “دروسوس”. ويأتيأكمل القراءة »
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