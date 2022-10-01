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الصباح الفني

الملتقى‭ ‬الوطني‭ ‬لمسرح‭ ‬الشباب‭ ‬بالرباط

منذ 3 ثواني
بنعيسى‭ ‬الجيراري‭ (‬خاص‭)‬
يحتضن‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬من‭ ‬فاتح‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬الثالث‭ ‬منه‭ ‬الملتقى‭ ‬الوطني‭ ‬لمسرح‭ ‬الشباب،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ “‬إيسيل‭” ‬للمسرح‭ ‬والتنشيط‭ ‬الثقافي‭ ‬حول‭ “‬الشباب‭ ‬والمشاركة‭ ‬المدنية‭” ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬والمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس،‭ ‬وجامعة‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ “‬دروسوس‭”.‬ ويأتي‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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