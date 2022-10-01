الرياضة
هذه شروط حضور المونديال
الحصول على تذاكر المباريات وبطاقة «هيا» أولى الخطوات سيكون على المغاربة الراغبين في السفر إلى قطر، خلال كأس العالم 2022، انطلاقا من الشهر المقبل، لدعم المنتخب الوطني الأول، احترام بعض الشروط الأساسية، من أجل السماح لهم بالحضور في مباريات المونديال. ويعتبر الحصول على تذكرة لمباريات الأسود، أولأكمل القراءة »
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