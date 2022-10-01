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الإجهاض بشروط مسألة الإجهاض كانت محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، إلا أن الجميع كان متفقا على جواز إجهاض الجنين في المرحلة الأولى من الحمل فقط، أي قبل تمام الأربعين يوما في حال ما إذا كان الحمل يمثل خطرا على حياة الأم، أو ثبت عبر التشخيصأكمل القراءة »
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