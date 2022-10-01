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عاطف: تتويجي في طنجة مفاجئ
قالت إن دورها الصغير في “زنقة كونتاكت” شد انتباه المتلقي قالت الممثلة فاطمة عاطف، المتوجة بجائزة ثاني أحسن دور نسائي عن دورها في فيلم “زنقة كونتاكت” لإسماعيل العراقي، في إطار فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، في دورته الأخيرة، إن التتويج كان مفاجئا. وأوضحت عاطف في حديث معأكمل القراءة »
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