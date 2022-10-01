الرياضة
لقجع يفتح ملف حمد الله
لقاء مرتقب معه بطلب من الركراكي وصحيفة إسبانية تشيد بمباراة إشبيلية دخل فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، على خط أزمة عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد السعودي، والمنتخب الوطني. وعلمت “الصباح” من مصادر جامعية أن لقجع يتجه نحو عقد جلسة مع اللاعب في الأيام القليلة المقبلةأكمل القراءة »
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