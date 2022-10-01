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الرياضة

أوناحي أفضل مراوغ بأوربا بعد ميسي

منذ 18 ثانية
اختارت وسائل إعلام أوربية عز الدين أوناحي، لاعب أنجي الفرنسي، ثاني أفضل مراوغ في أوربا، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. وكشف موقع “هوسكورد” أن أوناحي حل في الرتبة الثانية، في قائمة تضم أفضل المراوغين على الساحة الأوربية، بعد أن تمكن من المراوغة فيأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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