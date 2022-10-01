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الرياضة

جولة أوربية للركراكي

منذ 20 ثانية
يزور إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ويواجه مشاكل في اللائحة قرر وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، إجراء جولة أوربية الأسبوع المقبل، تقوده إلى مجموعة من الدول، التي يمارس بها اللاعبون المغاربة، قبل تحديد اللائحة النهائية، التي ستخوض نهائيات كأس العالم بقطر. وعلمت “الصباح”، أن الركراكي قرر القيام بجولةأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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