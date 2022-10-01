وطنية
86% من الشباب غير راضين عن السياسيين
وجدت دراسة ميدانية حديثة نتائج مفاجئة نوعا، في ما يتعلق بالحياة السياسية للشباب وتمثلهم لها، وانخراطهم فيها أيضا، فرغم أن نسبة 86 في المائة حسب الدراسة من الشباب غير راضين عن أداء السياسيين، إلا أن الانتخابات الأخيرة شكلت منعطفا جديدا في تعاطي الشباب مع السياسة والانتخابات، إذأكمل القراءة »
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