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حوادث

أصحاب سوابق في تصفية حسابات سياسية

منذ دقيقة واحدة
تراجع شهود يورط امرأة تحترف تمثيل الاعتداءات حسب الطلب للانتقام من الخصوم كشف تراجع شهود النقاب عن تصفية حسابات سياسية في جماعة المهارزة الساحل، بدائرة نفوذ أزمور، التابعة لعمالة إقليم الجديدة، في واقعة اعتداء على امرأة داخل مقر الجماعة كشفت التحريات أنها تحترف هذا النوع من الاعتداءات،أكمل القراءة »

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