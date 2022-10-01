اذاعة وتلفزيون
“يا موجة غني” على “الثقافية”
سيكون مشاهدو قناة الثقافية، اليوم (السبت)، ابتداء من العاشرة ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج “يا موجة غني” والتي ستخصص لـ”مدارس التلحين في الأغنية العصرية”. وستحاول الحلقة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة والإشكالات التي يطرحها ويفسرها ضيوف البرنامج، من بينها “هل فعلا يمكن أن نطلقأكمل القراءة »
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