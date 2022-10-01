الرياضة
بونبات مدربا لوفاق آسفي
عين المكتب المسير لوفاق آسفي جواد بونبات، مدربا للفريق في الموسم الكروي الجاري. وتم تقديم الربان الجديد للاعبين وأعضاء الطاقم التقني، مساء أول أمس (الخميس)، قبل انطلاق أول حصة تدريبية تحت قيادة المدرب الجديد. وقال بونبات إنه سعيد بخوض هذه التجربة الجديدة في مساره التدريبي، مضيفا «أعرفأكمل القراءة »
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