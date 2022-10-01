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الرياضة

الخليفي يثير الجدل مجددا

منذ دقيقتين
فجرت صحف أوربية، خبرا صاعقا، مفاده أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، يفكر في شراء أغلبية أسهم نادي إسبانيول برشلونة، لينافس الفريق الكاتالوني. وأوضحت الصحف أن الخليفي، انتقد بشدة برشلونة، وقال إنهم لا يمكنهم انتداب لاعبين بالشكل الذي قاموا به في فترة الانتقالات الصيفية الماضية،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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