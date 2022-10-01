الرياضة
عودة قوية لبنزيمة
عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، إلى تداريب ريال مدريد، بعد الإصابة التي ألمت به وغيبته عن المباريات الماضية للفريق الملكي. ومع عودته، نال بنزيمة لقب أفضل لاعب في “الليغا”، الموسم الماضي، إذ تسلم الجائزة في حفل نظمته صحيفة “ماركا” الشهيرة، قبل أن يظهر في تداريب الريال لأولأكمل القراءة »
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