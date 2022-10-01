وطنية
الحكومة ترد على الجواهري
500 مليار الخاصة بدعم مهنيي النقل تثير جدلا بينهما ردت الحكومة، بحدة، على عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص سياستها الاجتماعية المتبعة في مجال تقديم الدعم للمتضررين من الأزمات الاقتصادية، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية، ما أدى إلى المس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وبدا منأكمل القراءة »
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