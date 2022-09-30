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كفوري في حفل بمصر يحيي النجم اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا، يوم سادس أكتوبر المقبل، بإحدى القاعات الكبرى بمدينة نصر، بعد غياب طويل عن المشاركة في الحفلات بمصر. ويقدم كفوري بالحفل باقة من أغانيه القديمة والجديدة منها “مين حبيبي أنا» و»قرب لي»، «يا ضلي يا روحي»، و»ياأكمل القراءة »
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