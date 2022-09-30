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“طوطو” يجر بنسعيد إلى المساءلة
برلماني وجه سؤالا إليه حول حيثيات تنظيم نشاط سمح بترويج فكرة التعاطي للمخدرات مازالت تصريحات الرابور طه الفحصي، الشهير باسم “الغراندي طوطو”، في ندوة صحافية من تنظيم وزارة الشباب والثقافة والاعلام، حول تعاطيه المخدرات، تثير جدلا كبيرا، سيما بعد تداول فيديو من حفله بالرباط، استعمل فيه كلمات “نابية” لمخاطبة الحضور. وجرت تصريحات “طوطو” وسلوكه “المستفز” فيأكمل القراءة »
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