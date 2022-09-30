الرياضة
جماهير “الكاك” ممنوعة من التنقل لمريرت
قررت السلطات الأمنية بمريرت منع تنقل جماهير النادي القنيطري لمتابعة مباراة فريقها، غدا (السبت)، أمام الشباب المحلي، لحساب الدورة الثانية من منافسات القسم الوطني هواة. وأرجعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية بمريرت سبب المنع إلى أن الملعب يفتقد للمعايير اللازمة، من أجل استقبال جماهير غفيرة، خصوصا على مستوىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا