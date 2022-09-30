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الرياضة

كرواتيا تفقد بروزوفيتش قبل ملاقاة المغرب

منذ 3 دقائق
فقد المنتخب الكرواتي، أول منافسي المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، في نونبر المقبل، لاعبه الرسمي مارسيلو بروزوفيتش، الممارس في إنتر ميلان الإيطالي، بسبب إصابة في فخذه. وحسب فريقه، فإن بروزوفيتش سيغيب عن المنافسة لأكثر من شهر، وهو ما يعني احتمال غيابه عن أول مباراة لمنتخبأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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