الرياضة
كرواتيا تفقد بروزوفيتش قبل ملاقاة المغرب
فقد المنتخب الكرواتي، أول منافسي المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، في نونبر المقبل، لاعبه الرسمي مارسيلو بروزوفيتش، الممارس في إنتر ميلان الإيطالي، بسبب إصابة في فخذه. وحسب فريقه، فإن بروزوفيتش سيغيب عن المنافسة لأكثر من شهر، وهو ما يعني احتمال غيابه عن أول مباراة لمنتخبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا