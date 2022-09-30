الصباح الفني
الحومي يكشف أغاني ألبومه
قال المغني أيوب الحومي، إن استعداداته لطرح أغنية جديدة، مازالت مستمرة، مشيرا إلى أنه يضع اللمسات الأخيرة على عمله الجديد، المتوقع أن يفرج عنه خلال الأيام المقبلة. وأوضح الحومي أنه بعد طرح أغنية “خليكي معايا” والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة، في أقل من شهر على طرحها، علىأكمل القراءة »
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