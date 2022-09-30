fbpx
الصباح الفني

الحومي‭ ‬يكشف‭ ‬أغاني‭ ‬ألبومه

منذ دقيقتين
أيوب‭ ‬الحومي‭ (‬خاص‭)‬
قال‭ ‬المغني‭ ‬أيوب‭ ‬الحومي،‭ ‬إن‭ ‬استعداداته‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬عمله‭ ‬الجديد،‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفرج‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬ وأوضح‭ ‬الحومي‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ “‬خليكي‭ ‬معايا‭” ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬حاجز‭ ‬المليون‭ ‬مشاهدة،‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬طرحها،‭ ‬على‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى