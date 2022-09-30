أســــــرة
العدسات الليلية… تصحيح الرؤية
ارتداؤها ليلا يمنح جودة في النظر نهارا ولا ينصح بملامستها بالماء تعتبر العدسات الليلية نوعا من العدسات اللاصقة، وتعرف بأنها تستخدم ليلا أثناء النوم. وتعمل هذه العدسات على إعادة تشكيل سطح القرنية، وتمكن المريض بعد خلعها صباحا من الشعور بتحسن في الرؤية طيلة اليوم، ولن يكون فيأكمل القراءة »
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