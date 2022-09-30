مجتمع
البت في الأهلية الانتخابية للطاهري
من المنتظر أن يمثل بدر الطاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة فاس مكناس أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، في الجلسة، التي ستنعقد بتاريخ 20 أكتوبر المقبل، بصفته المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، بناء على شكاية ، تتوفر ” الصباح” على نسخة منها، رفعت، أخيرا، ضد قيادة حزب التجمع، فيأكمل القراءة »
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