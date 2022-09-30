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مجتمع

رئيسة “سيدي بليوط” تعرض حصيلة سنتها الأولى

منذ 6 دقائق
عقدت جماعة سيدي بليوط بالبيضاء، الاثنين الماضي، ندوة صحافية بأحد الفنادق حول حصيلة إنجازات هذا المجلس خلال السنة الأولى من ولايته الانتخابية 2021/2022. وأشرفت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط على تنظيم هذا اللقاء الذي حضرته مجموعة من الشخصيات السياسية وممثلي السلطات والمستشارين والإعلاميين . وقدمت الرئيسةأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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