مجتمع
رئيسة “سيدي بليوط” تعرض حصيلة سنتها الأولى
عقدت جماعة سيدي بليوط بالبيضاء، الاثنين الماضي، ندوة صحافية بأحد الفنادق حول حصيلة إنجازات هذا المجلس خلال السنة الأولى من ولايته الانتخابية 2021/2022. وأشرفت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط على تنظيم هذا اللقاء الذي حضرته مجموعة من الشخصيات السياسية وممثلي السلطات والمستشارين والإعلاميين . وقدمت الرئيسةأكمل القراءة »
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