الأولى
كحول مركز وراء فاجعة القصر الكبير
إيقاف أربعة مشتبه في ترويجهم مواد مضرة بالصحة ضمنهم قاصر عاشت القصر الكبير، أول أمس (الثلاثاء)، أجواء الصدمة، جراء فاجعة تسمم جماعي أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا، حسب آخر أرقام زوال أمس (الأربعاء)، لقوا حتفهم نتيجة شربهم كحولا مركزا، ومخلوطا بمادة سامة، وماأكمل القراءة »
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