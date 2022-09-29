ربورتاج
مراكش… عاصمة “القصارة والنشاط”
مومسات يبحثن عن زبناء في المقاهي والحانات والملاهي و”الإفريقيات” منافسات شرسات الدعارة في مراكش من الأنشطة “العادية” جدا التي طبّع معها المراكشيون من أبناء المدينة، وحتى زوارها، الذين يلقبونها ب”بانكوك إفريقيا” أو ب”مدينة القصارة”، في إشارة إلى اعتمادها أولا وقبل كل شيء على السياحة الجنسية. أينما وليتأكمل القراءة »
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