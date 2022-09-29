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ربورتاج

مراكش… عاصمة “القصارة والنشاط”

منذ 11 ثانية
Dancers rehearse ahead of a show at the Golden Girls strip club in Moscow on June 1, 2018. - For Russian prostitutes, the World Cup and its testosterone-charged fans could have meant big business. But in reality many will stay away from host cities after warnings from police. (Photo by Maxim ZMEYEV / AFP)
مومسات يبحثن عن زبناء في المقاهي والحانات والملاهي و”الإفريقيات” منافسات شرسات الدعارة في مراكش من الأنشطة “العادية” جدا التي طبّع معها المراكشيون من أبناء المدينة، وحتى زوارها، الذين يلقبونها ب”بانكوك إفريقيا” أو ب”مدينة القصارة”، في إشارة إلى اعتمادها أولا وقبل كل شيء على السياحة الجنسية. أينما وليتأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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