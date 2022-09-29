أخبار الصباح
أخبار الصباح
< انتحار لم يتقبل شاب عشريني بدوار سيدي مسعود ببوسكورة، أخيرا، رفض والدته منحه مالا من أجل الهجرة سرا إلى إسبانيا، فوضع حدا لحياته بتناول حبتين سامتين. وأكدت مصادر أن الهالك راودته فكرة الهجرة، فسارع إلى بيع دراجته النارية، وتوسل لوالدته لإتمام ما تبقى من ثمن الرحلة،أكمل القراءة »
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