الرياضة
ارتباك جديد في البرمجة
دواع أمنية تنقل الفتح و»الماص» إلى مراكش والسوالم يستقبل خريبكة بالمحمدية صححت جامعة كرة القدم أخطاء برمجة الدورة الرابعة من بطولة القسم الأول، بإجراء عدة تعديلات في آخر لحظة، أول أمس (الثلاثاء). وقررت الجامعة إجراء مباراة الوداد الرياضي والنهضة الرياضية البركانية الأحد المقبل في الثامنة والنصف مساءأكمل القراءة »
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