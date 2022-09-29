الرياضة
النصيري مرشح وحيد لرئاسة المحمدية
الفريق طبع 8 آلاف تذكرة لمباراة الرجاء غدا يعقد شباب المحمدية لكرة القدم جمعه العام، اليوم (الخميس)، ويتضمن جدول أعماله نقطة واحدة، هي انتخاب لائحة جديدة لتسيير الجمعية، بعد استقالة مصطفى الزياتي. وينتظر أن تعرض لائحة وحيدة، وكيلها أسامة النصيري، للتصويت في الجمع العام، الذي ينطلق فيأكمل القراءة »
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