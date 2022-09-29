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ملف الصباح

حواجـز مجتمعيـة

منذ دقيقة واحدة
جل الأبناء يرفضون زواج الآباء وعادات تحرم الشيوخ من الحب هناك حواجز كبيرة على الحب في المغرب، وجل المجتمعات الإسلامية في المنطقة، فرغم أن هذه العاطفة بطبيعتها غير خاضعة للمنطق، وليس هناك سن معينة للوقوع في الحب، إلا أن بعض العادات والتقاليد تدفع نحو تحديد مرحلة معينةأكمل القراءة »

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