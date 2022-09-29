مجتمع
الاحتقان يخيم على المدارس العليا للمهندسين
إدماج طلبة أوكرانيا يثير الغضب ويهدد بشل الموسم الجامعي تميز الدخول الجامعي الجديد بالاحتقان والغضب، سواء من قبل الأساتذة أو الطلبة، فبعد تهديد طلبة بمقاطعة الموسم والأمر نفسه بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين، انضم الطلبة المهندسون إلى قائمة الغاضبين على قرارات الوزير الوصي، الذي قرر إدماج جزء منأكمل القراءة »
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