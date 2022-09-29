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السباعي: الحب لا سن له
أستاذة علم النفس قالت إنه إحساس وشعور وعاطفة إنسانية تصاحب الإنسان منذ الولادة إلى الوفاة قالت خلود السباعي، أستاذة علم النفس الاجتماعي، إن وقوع الرجل في الحب في سن الستين ليس اضطرابا، وإنما قد يعكس هشاشة نفسية مع تقدمه في العمر، مضيفة أن الحب لا سن له.أكمل القراءة »
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