حوادث
إحباط محاولة تهريب مخدرات بالناظور
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي ببني شيكر بإقليم الناظور، وبتنسيق مع السلطة المحلية بالجماعة ذاتها، في الساعات الأولى، من صباح الاثنين الماضي من إحباط محاولة تهريب أزيد من طنين من المخدرات إلى جنوب إسبانيا على متن قارب مطاطي. وحسب مصادر “الصباح”، تم ضبط أكثر منأكمل القراءة »
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