fbpx
حوادث

إحباط محاولة تهريب مخدرات بالناظور

منذ دقيقتين
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي ببني شيكر بإقليم الناظور، وبتنسيق مع السلطة المحلية بالجماعة ذاتها، في الساعات الأولى، من صباح الاثنين الماضي من إحباط محاولة تهريب أزيد من طنين من المخدرات إلى جنوب إسبانيا على متن قارب مطاطي. وحسب مصادر “الصباح”، تم ضبط أكثر منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى