حوادث
قتيلان في غرق شاحنة بسد بين الويدان
لقي شخصان مصرعهما، أخيرا، غرقا ببحيرة بين الويدان بإقليم أزيلال، بعد انحراف شاحنتهما عن مسارها وسقوطها وسط البحيرة. وحسب مصادر مطلعة، فالهالكان يتحدران من مكناس، ويتعلق الأمر بسائق الشاحنة ستيني ومرافقه ثلاثيني، كانا قادمين من أزيلال في اتجاه أفورار على الطريق الوطنية رقم 25، قبل أن تنحرفأكمل القراءة »
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