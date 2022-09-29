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حوادث

السطو على عقار مدرسة قرآنية

منذ دقيقتين
تلاعبات في وثائق عمارة وقف بأيت ملول تم تحفيظها باسم شخص غريب عن الجمعية المستفيدة كشف أعضاء من جمعية التنمية الاجتماعية والتعليم الأصيل “إداوزدوت» تفاصيل عملية سطو على عمارة، كانت تصرف مداخيل كرائها على مدرسة قرآنية، وطالبوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإجراء بحث في الملف للوقوف على حيثياتأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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