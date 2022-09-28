الرياضة
الإصلاحات تغلق ملعب مولاي الحسن
اضطر الفتح الرياضي إلى برمجة مباراته أمام المغرب الفاسي، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لحساب الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية، على أرضية ملعب مراكش لدواع أمنية. وعلمت “الصباح”، أن ملعب الأمير مولاي الحسن يخضع للإصلاحات، تحسبا لتغيير أحوال الطقس في الفترة المقبلة، إذ تتم تقوية عشب الملعبأكمل القراءة »
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