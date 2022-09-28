الرياضة
الإدريسي بالجبل الليبي
عزز أشرف الإدريسي تشكيلة الجبل الليبي، المنتمي لبطولة القسم الممتاز، في أول تجربة سيخوضها بعيدا عن البطولة، ليلتحق بعدة عناصر مغربية تمارس بليبيا، أبرزها محسن متولي وياسين نجيمة. ويعزز الإدريسي خط وسط ميدان الجبل الليبي، في بطولة القسم الممتاز، قادما من يوسفية برشيد الذي لعب له الموسمأكمل القراءة »
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