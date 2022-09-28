وطنية
قضاة ينتقدون “التقييم غير الموضوعي”
طالب قضاة ضحايا التقييم غير الموضوعي من قبل المسؤولين القضائيين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعادة فتح ملفهم، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم كانوا ضحايا لهذا التقييم وعلى وجه الخصوص قضاة ابتدائيات الناظور و الخميسات وميسور وسيدي قاسم ، وهي الطلبات التي تفاعل معها نادي قضاةأكمل القراءة »
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