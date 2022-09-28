وطنية
“هولماركوم” تقتني 60 % من مصرف المغرب
تستعد البنوك لتوفير مبلغ 400 مليار من العملة الصعبة لتمويل اقتناء مجموعة «هولماركوم»، المملوكة من قبل عائلة بنصالح، لحصة القرض الفلاحي الفرنسي في المؤسسة البنكية مصرف المغرب. وتطلبت الصفقة شهورا من المفاوضات، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق حول سعر بيع 60 في المائة من حصة المجموعةأكمل القراءة »
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