أســــــرة
ورق الحائط المقاوم للماء
يعتقد الكثيرون أن ورق الحائط هو آخر المواد التي يمكن استخدامها في الحمام، لكنه اعتقاد خاطئ، لأن الأسواق تتوفر على ورق الحائط مقاوم للماء. فمن بين مميزات هذا النوع من ورق الحائط، أنه يمكن أن يمتص الرطوبة ويقاومها، ما يساعد على تجفيف الحمام بوقت أسرع دون أيأكمل القراءة »
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