fbpx
أســــــرة

ورق‭ ‬الحائط‭ ‬المقاوم‭ ‬للماء

منذ 29 ثانية
توجد‭ ‬أشكال‭ ‬وألوان‭ ‬مختلفة‭                (‬خاص‭)‬
يعتقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬ورق‭ ‬الحائط‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الحمام،‭ ‬لكنه‭ ‬اعتقاد‭ ‬خاطئ،‭ ‬لأن‭ ‬الأسواق‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬الحائط‭ ‬مقاوم‭ ‬للماء‭.‬ فمن‭ ‬بين‭ ‬مميزات‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬ورق‭ ‬الحائط،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمتص‭ ‬الرطوبة‭ ‬ويقاومها،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تجفيف‭ ‬الحمام‭ ‬بوقت‭ ‬أسرع‭ ‬دون‭ ‬أي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى