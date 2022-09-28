الرياضة
تلاميذ الرجاء مهددون بالطرد
منذر يغير مهمة أبوشروان ويضع برنامجا جديدا للتدريب بالأكاديمية بات تلاميذ مركز تكوين الرجاء الرياضي، مهددين بالطرد من المدارس المسجلين فيها بالقرب من ملعب الوازيس، بسبب عدم تأدية الإدارة واجبات تسجيلهم في السنة الدراسية الجديدة التي انطلقت بداية شتنبر الجاري. ونظم آباء وأولياء لاعبي مركز تكوين الرجاء،أكمل القراءة »
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