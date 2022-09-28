اذاعة وتلفزيون
“جريت وجاريت” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و30 دقيقة، على موعد مع الحلقة الأولى من المسلسل الجديد “جريت وجاريت”، من إخراج لميس خيرات. وقالت خيرات في حديث سابق مع “الصباح” إن المسلسل الجديد، يضم عددا من الأسماء، ويتعلق الأمر بزينب عبيد ويوسف الجندي، وفاطمة الزهراء لحرش، وسحر الصديقيأكمل القراءة »
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