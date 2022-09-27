fbpx
اذاعة وتلفزيون

تأسيس اتحاد المهرجانات السينمائية

منذ 29 ثانية
هدفه تنظيم ديمقراطي للقطاع أعلن عدد من السينمائيين تأسيس هيأة وطنية جديدة في عالم الفن السابع، تحمل اسم الاتحاد المغربي للمهرجانات السينمائية، على هامش فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة. وشارك في تأسيس الهيأة السينمائية الجديدة ممثلو مجموعة من المهرجانات والملتقيات والتظاهرات في عالم الفن السابع، والتي جاءتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى