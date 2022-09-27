اذاعة وتلفزيون
تأسيس اتحاد المهرجانات السينمائية
هدفه تنظيم ديمقراطي للقطاع أعلن عدد من السينمائيين تأسيس هيأة وطنية جديدة في عالم الفن السابع، تحمل اسم الاتحاد المغربي للمهرجانات السينمائية، على هامش فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة. وشارك في تأسيس الهيأة السينمائية الجديدة ممثلو مجموعة من المهرجانات والملتقيات والتظاهرات في عالم الفن السابع، والتي جاءتأكمل القراءة »
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